Искусственный интеллект CEREBRA внедряют в медицинских учреждениях Шымкента

В медицинских учреждениях Шымкента продолжается внедрение системы искусственного интеллекта CEREBRA, предназначенной для раннего выявления инсульта. Очередным медучреждением, где начала работать современная технология, стала городская клиническая больница №1.

Система CEREBRA автоматически анализирует результаты компьютерной томографии (КТ) головного мозга и помогает врачам оперативно выявлять первые признаки ишемического и геморрагического инсульта. Использование искусственного интеллекта повышает точность и скорость диагностики, что позволяет своевременно начать лечение и оказать пациенту необходимую медицинскую помощь.

При инсульте счет идет на минуты. Ранняя диагностика и своевременное начало терапии значительно повышают шансы на сохранение функций головного мозга, предотвращение тяжелых осложнений и спасение жизни пациента.

При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а выступает его помощником. Окончательное решение о диагнозе и тактике лечения принимает квалифицированный специалист. Система CEREBRA лишь предоставляет дополнительную аналитическую поддержку, помогая принимать решения в сложных клинических случаях и повышая качество медицинской помощи.

Ранее система CEREBRA уже была внедрена в городской больнице №2. Поэтапное внедрение цифровых технологий в медицинских учреждениях Шымкента позволяет сделать диагностику более точной, а оказание медицинской помощи — более качественным и оперативным.