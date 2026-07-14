Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Искусственный интеллект CEREBRA внедряют в медицинских учреждениях Шымкента

Искусственный интеллект CEREBRA внедряют в медицинских учреждениях Шымкента

-
Редактор Юлия Машковская
-
46
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В медицинских учреждениях Шымкента продолжается внедрение системы искусственного интеллекта CEREBRA, предназначенной для раннего выявления инсульта. Очередным медучреждением, где начала работать современная технология, стала городская клиническая больница №1.

Система CEREBRA автоматически анализирует результаты компьютерной томографии (КТ) головного мозга и помогает врачам оперативно выявлять первые признаки ишемического и геморрагического инсульта. Использование искусственного интеллекта повышает точность и скорость диагностики, что позволяет своевременно начать лечение и оказать пациенту необходимую медицинскую помощь.

При инсульте счет идет на минуты. Ранняя диагностика и своевременное начало терапии значительно повышают шансы на сохранение функций головного мозга, предотвращение тяжелых осложнений и спасение жизни пациента.

При этом искусственный интеллект не заменяет врача, а выступает его помощником. Окончательное решение о диагнозе и тактике лечения принимает квалифицированный специалист. Система CEREBRA лишь предоставляет дополнительную аналитическую поддержку, помогая принимать решения в сложных клинических случаях и повышая качество медицинской помощи.

Ранее система CEREBRA уже была внедрена в городской больнице №2. Поэтапное внедрение цифровых технологий в медицинских учреждениях Шымкента позволяет сделать диагностику более точной, а оказание медицинской помощи — более качественным и оперативным.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.