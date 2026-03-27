В Казахстане запустили сеть FWA для сельских регионов

На форуме Digital Kazakhstan представили запуск сети высокоскоростного интернета по технологии FWA для сельских населённых пунктов. Проект реализуется компанией «Ауыл Телеком» и направлен на развитие связи в отдалённых регионах.

На сегодня сеть развернута в 120 селах: подключено более 67 тысяч домохозяйств и около 260 тысяч жителей, средняя скорость интернета составляет 50–80 Мбит/с.

Как отметил министр Жаслан Мадиев, обеспечение сел качественным интернетом — одна из ключевых задач, а внедрение FWA позволяет оперативно подключать отдалённые населённые пункты и сокращать цифровое неравенство.

Во время презентации состоялся символический запуск сети и видеосвязь с жителями подключённых сел. По их словам, раньше интернет был слабый, а теперь появились возможности для онлайн-обучения и развития.

По итогам подписан меморандум о дальнейшем расширении сети и развитии цифровой инфраструктуры в сельских регионах.