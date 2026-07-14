Казахстан вошел в топ-30 стран мира по развитию кардиохирургии

В Казахстане продолжается развитие высокотехнологичной кардиологической и кардиохирургической помощи. По данным Министерства здравоохранения, в 2025 году в стране выполнено 13 106 операций на открытом сердце, что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшую долю хирургических вмешательств составили операции аортокоронарного шунтирования — 46,1%. Еще 22,7% пришлись на операции при приобретенных пороках сердца, а 13,1% — при врожденных пороках сердца.

Благодаря развитию кардиохирургии Казахстан вошел в число 30 стран мира с наиболее высокими показателями в этой области. Сегодня в стране успешно проводят операции на открытом сердце, эндоваскулярные вмешательства и другие виды высокотехнологичной медицинской помощи. Всего отечественная кардиология включает более 80 видов высокотехнологичных процедур.

Одним из значимых достижений стало проведение в 2025 году 100-й трансплантации сердца. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки казахстанских специалистов и развитии трансплантационной службы.

За последние пять лет в стране отмечается устойчивая положительная динамика: заболеваемость болезнями системы кровообращения снизилась на 15%, а смертность от них — на 35,1%.

Положительная тенденция сохраняется и в 2026 году. По итогам первых пяти месяцев зарегистрировано снижение заболеваемости:

* болезнями системы кровообращения — на 6,6%;

* артериальной гипертензией — на 9,7%;

* ишемической болезнью сердца — на 10,1%;

* острым инфарктом миокарда — на 5,7%;

* острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсультами) — на 6,1%.

В Минздраве отметили, что достигнутые результаты стали возможны благодаря развитию сети кардиологических и инсультных центров, расширению объемов высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению современных клинических протоколов, совершенствованию службы скорой медицинской помощи, расширению профилактических обследований и повышению доступности лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.