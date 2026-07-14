Реку Кошкар-ата ежедневно посещает 15 тысяч человек

Летний зной сегодня испытывает жителей многих стран. По данным зарубежных источников, в Китае поверхность земли местами прогрелась до 84 градусов, из-за чего активно тают горные ледники. В Шымкенте жара также не отступит как минимум до конца недели. На фоне высоких температур резко выросло число отдыхающих у родника Кошкар ата.

Люди приходят сюда, чтобы освежиться в прохладной воде и укрыться от палящего солнца. О том, как переживают аномальную жару жители города, — в материале нашего корреспондента.

Синоптики напоминают, близятся высокие температуры. До конца недели столбики могут подняться до 45 градусов, однако горожане фиксируют и другие высокие цифры. Спасаясь от палящего солнца, жители и гости мегаполиса всё чаще выбирают реку Кошкар-ата.

Главная причина — температура воды, которая круглый год держится на отметке около 11 градусов.

«Когда заходишь в эту воду, сначала кажется холодно, а потом тело быстро согревается. Здесь совсем не мёрзнешь. Считается, что вода обладает целебными свойствами», — делится горожанка.

«Мы приехали всей семьёй, чтобы хорошо провести летние каникулы. Здесь очень комфортно, всё благоустроено. Дети довольны», — рассказывает отдыхающая.

Источник Кошкар-ата считается священным. По данным специалистов, вода содержит комплекс полезных минералов и микроэлементов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Именно поэтому сюда приезжают не только шымкентцы, но и жители других регионов страны. С наступлением жары поток отдыхающих заметно увеличился. По словам специалистов, ежедневно купаться сюда приходят до 15 тысяч человек.

«Люди купаются и днём, и ночью. Уже с пяти утра начинают приходить. Даже если приехать сюда в час или два ночи, здесь всё равно можно увидеть одну-две тысячи человек», — говорит смотритель Маратжан Дарханулы.

Большое количество посетителей создаёт и другую проблему — поддержание чистоты. Несмотря на регулярную уборку, некоторые отдыхающие по-прежнему оставляют после себя мусор.

Власти призывают отдыхающих относится к месту с богатой историей и особым значением для горожан с уважением. Не забывать про правила безопасности и не наносить вред природе. Обязательным пунктом остается- убирать за собой мусор.