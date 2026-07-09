Нефть снова поднялась в цене

Цены на нефть вновь пошли вверх на фоне возобновления эскалации на Ближнем Востоке. Обострение ситуации усилило опасения участников рынка относительно возможных перебоев с поставками сырья, что сразу отразилось на мировых котировках.

Для Казахстана такие краткосрочные скачки стоимости нефти могут обернуться дополнительными поступлениями в бюджет за счет экспорта собственного сырья. Но в более долгосрочной перспективе дорогая нефть способна ускорить инфляционные процессы.

По данным сегодняшних торгов, стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке 79 долларов за баррель. Ранее котировки опускались почти до уровня, который наблюдался до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, ниже 70 долларов за баррель. Но нефтяной рынок оперативно отреагировал на новый виток напряженности между США и Ираном, что вновь подтолкнуло цены вверх.

«Даже если они придут вечером к какому-то перемирию, все равно стоимость нефти может сильно не упасть. То есть наценка на геополитический риск будет присутствовать в стоимости нефтяных котировок, Что в любой момент она может развернуться вот эти военные действия. И это в целом не есть хорошо, в целом для мировой экономики. Высокая стоимость нефти, вы сами понимаете, что влияет на повышение уровня инфляции», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Между тем, по данным управления морских торговых операций, уровень риска для судоходства в Ормузском проливе по-прежнему оценивается как высокий из-за сохраняющейся угрозы нападений на суда. В случае сохранения высокой напряженности и если объем перевозок через Ормузский пролив останется значительно ниже привычных показателей, мировой рынок может столкнуться с ограничением поставок, что поддержит рост цен на сырье.

«Ближайший горизонт 3 месяца, то, я думаю, в пределе от 70 до 85 долларов за баррель. Если рассматривать стресс-сценарий, то, в принципе, цена может достигать и 180 долларов за баррель. Это в тех сценариях, когда будет повреждена какая-то критическая инфраструктура. Основная причина на данный момент — это все-таки геополитические премии», — Ануар Кожабеков, эксперт нефтегазовой отрасли.

Несмотря на мирное соглашение, заключенное в прошлом месяце, Соединенные Штаты нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. По заявлениям американской стороны, операция стала ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Вслед за этим США отозвали генеральную лицензию, позволявшую осуществлять операции по продаже иранской нефти. После ее отмены американское министерство финансов предоставило Ирану срок до 17 июля для завершения всех сделок.