В Туркестанской области завершилось одно из самых громких судебных разбирательств последних лет. Кентауский городской суд вынес приговор 27 фигурантам дела о хищении льготных кредитов, выданных в рамках государственной программы. По версии следствия, ущерб государству составил около 3 миллиардов тенге.

Несмотря на то что часть подсудимых была оправдана по статье о создании организованной преступной группы, все они признаны виновными в мошенничестве. Прокуроры требовали для обвиняемых от 6 до 12 лет лишения свободы. Какие сроки назначил суд, признали ли подсудимые свою вину и как государству возместят причиненный ущерб?

Кентауский городской суд Туркестанской области вынес приговор по делу о хищении льготных кредитов, выделенных в рамках государственной программы. На скамье подсудимых оказались 27 человек. Пятнадцати из них было предъявлено обвинение в мошенничестве. Остальным, помимо этой статьи, вменяли создание, руководство и участие в организованной преступной группе.

Суд оправдал 12 подсудимых по обвинению в создании и участии в организованной преступной группе, однако признал их виновными в мошенничестве. В отношении остальных фигурантов квалификация обвинения осталась без изменений. По итогам рассмотрения дела шесть человек приговорены к 6,5 года лишения свободы, двое — к 5,5 года, еще 18 подсудимых получили по пять лет заключения.

Один фигурант осужден на три года. При этом для некоторых осужденных, воспитывающих малолетних детей, суд отсрочил исполнение наказания на один и три года — до достижения детьми совершеннолетия.

По данным областного суда, двое основных фигурантов, используя свое служебное положение, создали организованную преступную группу и руководили ею. С помощью 11 участников группы и 13 сообщников они мошенническим путем завладели льготными кредитными средствами, выделенными в рамках государственной программы на развитие животноводства. Их обвиняли в совершении тяжких преступлений против собственности. В результате государству был причинен ущерб на сумму около 3 миллиардов тенге, из которых более 700 миллионов тенге уже возмещены.

Прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет. Все обвиняемые своей вины не признали. Они заявили, что получили льготные кредиты в рамках государственной программы на развитие животноводства законным путем, а не посредством мошенничества, и просили суд оправдать их.

По делу акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» и управление сельского хозяйства Туркестанской области подали гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба. Суд удовлетворил их требования. Вопрос об окончательном размере ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.