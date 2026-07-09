В Казахстане продолжают обсуждать варианты реформы пенсионной системы. Эксперты и представители профильных ведомств рассматривают несколько моделей её модернизации, в том числе сингапурскую систему обязательных накоплений.

Но некоторые эксперты выражают сомнения, говорят при такой модели 100% населения страны должны делать пенсионные взносы, тогда как в Казахстане эта цифра значительно ниже. Сегодня рабочая группа рассматривает сразу несколько вариантов развития пенсионной системы. Один из последних предложенных сингапурская модель.

Ее особенность заключается в обязательных накоплениях, которые жители страны могут использовать еще до выхода на пенсию: на приобретение жилья, оплату образования, лечение или инвестиции. В Казахстане эти механизмы работают раздельно, поэтому их объединение потребовало бы серьезной перестройки, говорят эксперты. Кроме того, размер обязательных пенсионных взносов в Сингапуре значительно выше, чем в нашей стране.

«У нас за основу была взята чилийская модель, и отчисления в пенсионный фонд составляют 10%, отчисления в Сингапуре составляют 37%. Это если человек моложе 55 лет. И, например, там есть градация, зависит от возраста. Сравню медианную зарплату, у нас 339 тысяч деньги, а в Сингапуре от 5500 до 5800 сингапурских долларов. Поэтому масштаб совершенно другой», — Меруерт Махмутова, директор PUBLIC POLICY RESEARCH CENTER.

Как отмечают специалисты, Казахстан и Сингапур разделяют не только тысячи километров, но и принципиально разные экономические условия. В Сингапуре практически все работающие граждане участвуют в системе обязательных пенсионных отчислений, тогда как в Казахстане часть работников по-прежнему получает зарплату неофициально.

«Многие получают зарплату в конвертах, и то есть через лет 10, 15, 20, эти люди не будут иметь права на пенсии. Я понимаю, конечно, красиво сделал, человек ничего не платит, довольный ходит, но когда он не сможет работать. Он обязательно придет в государство, и государство спросит, а где ты был, а что ты не сдавал?», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Идеальной пенсионной системы, признаются эксперты, в мире пока не придумали. Пока одни страны делают ставку на государственную поддержку, другие на личные накопления и инвестиции. Казахстан же снова оказался в поиске наиболее подходящей модели.

«Самая оптимальная, я считаю, что та модель, которая позволяет снимать деньги определенную часть, но все равно оставлять какую-то базу, чтобы человек не растратил все деньги. Второе, чтобы у нас была возможность как госфонды держать, так и участок. Это швейцарские модели, скандинавские, потому что все равно нам придется прийти к частным фондам», — Бекнур Кисиков, экономист.

Не менее важен и другой вопрос прозрачность управления накоплениями. Ведь доверие к системе начинается с понимания того, куда инвестируются пенсионные деньги и насколько эффективно они работают. В минтруда подчеркнули, что говорить о переходе на какую-либо модель пока преждевременно.

Все предложения находятся на стадии обсуждения и экспертной оценки. Окончательные решения будут приниматься только после глубокого анализа.