Проверяли мужчин на рак шейки матки: как бороться с приписками?

Приписки в системе здравоохранения не раз становились причиной громких скандалов в Казахстане. Проверки выявляли случаи, когда один врач якобы принимал больше тысячи пациентов за день, а другие по несколько сотен в сутки.

Медицинскую помощь, судя по документам, получали даже умершие люди. Самым резонансным стал случай, когда сотни тысяч мужчин оказались записаны на обследование, предназначенное исключительно для женщин.

Только на эти фиктивные услуги было списано около 2 миллиардов тенге. Расследование продолжается. Предыдущие попытки искоренить приписки оказались малоэффективными, считают специалисты. Поэтому они предлагают новые подходы.

Приписки в системе медицинского страхования проблема не только Казахстана. Эксперты отмечают, что с ней сталкиваются во многих странах. В нашей стране бороться с приписками пытались разными способами.

Одно из последних решений — фотофиксация пациентов в поликлиниках и врачебных кабинетах, чтобы подтвердить факт приема. Но практика показала: даже эта мера не защищает от фиктивных услуг. Поэтому специалисты считают, что остановить приписки помогут цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и сокращение возможностей для любых манипуляций в системе.

Эксперт в здравоохранении Вячеслав Локшин уверен, что приписки поможет остановить цифровизация: «Должны быть созданы условия, в которых это будет сделать сложно или вообще невозможно. И, конечно, не может ни частная, ни государственная клиника сделать серьезные приписки без участия людей, которые работают в государственных структурах, и задача которых, контролировать, задача которых, создать такую IT-систему, которая бы не позволила мужчине там делать, или ребенку ЭКО то система это не пропустит».

Еще одна причина приписок, по мнению экспертов, действующая система финансирования. Если пациентов оказалось меньше запланированного, у некоторых клиник появляется соблазн дорисовать недостающие услуги. Поэтому специалисты предлагают изменить механизм оплаты. Еще одна идея дать врачам возможность напрямую работать с фондом медстрахования.

Тогда специалист сможет самостоятельно оказывать услуги и получать за них оплату. Эксперты считают, что это повысит ответственность врачей и поможет привлечь их в отдаленные районы.

Каиргали Конеев, кандидат медицинский наук, общественный деятель считает, что необходимо изменить систему финансирования медицины: «Сам врач, который оказывает ту же услугу, первичную медико-санитарную услугу, он получает просто на зарплате сидеть, допустим, на 200-300 тысяч тенге, и все. А через его руки десятки миллионов тенге проходит. А если эти десятки миллионов тенге будут лично этому врачу отдаваться, ни клинике, ни главврачу, то он будет заинтересован, во-первых, в качестве, во-вторых, в своевременном оказании медицинской помощи. И он, естественно, никакими приписками не будет заниматься».

В таком случае, считают специалисты, врач будет дорожить не только своей репутацией, но и собственным доходом, а значит не станет рисковать, участвуя в приписках. Но главным сдерживающим фактором эксперты называют неотвратимость наказания. По их мнению, фиктивные медицинские услуги должны рассматриваться не как формальное нарушение, а как мошенничество и хищение государственных средств.

Пока виновные избегают серьезной ответственности, соблазн заработать на приписках будет сохраняться.

Проверить оказанные по ОСМС или в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи услуги можно в приложении DamuМed. Если вы увидели услугу, которую вы не получали, или вам пришло SMS от 1414, специалисты советуют обратиться сначала с медорганизацию, а если ошибку не исправят, подать обращение в фонд медстрахования. Контролировать такие записи важно каждому, ведь речь идет о наших общих средствах.