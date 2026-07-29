Система умного видеонаблюдения следит за агрессорами в Шымкенте

Обеспечить безопасность и снизить риски — должны помочь смарт-видеожетоны которыми оснастили бригады скорой помощи в Шымкенте. Небольшие устройства как маленькие помощники, которые полностью фиксируют происходящее во время выезда на вызов.

А главное позволяют вызвать помощь всего за несколько секунд, если жизни или здоровью медицинского сотрудника угрожает опасность.

«При этом работнику не нужно нажимать кнопку SOS. Достаточно произнести слова «SOS» или «Помогите». Система автоматически передаст сигнал в департамент полиции и в наш Центр оперативного управления. После этого к месту происшествия незамедлительно направляются ближайший полицейский экипаж и бригада скорой помощи»,— говорит старший фельдшер городской станции скорой медицинской помощи Талгат Дауренбай.

Система безопасности не ограничивается только службой скорой помощи. Сегодня в медицинских организациях, подведомственных Управлению здравоохранения Шымкента, функционируют 2722 камеры видеонаблюдения.

Из них 689 — наружные, 2033 — внутренние. Камеры установлены в приемных отделениях, залах ожидания, коридорах и кабинетах врачей. Поскольку приемные отделения работают круглосуточно, медицинскому персоналу нередко приходится сталкиваться с агрессивным поведением отдельных граждан.

В таких случаях система видеонаблюдения позволяет оперативно контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность медиков.

«В приемном отделении пациенты принимаются по системе триажа. Иногда встречаются граждане, проявляющие агрессивное поведение. В подобных ситуациях благодаря системе видеонаблюдения информация оперативно передается в центр. У входа круглосуточно дежурят сотрудники полиции. Это позволяет обеспечивать безопасность как медицинских работников, так и пациентов»,— говорит заведующая приемным отделением Гульзат Жолбарысова.

Сегодня Искусственный интеллект анализирует происходящее с помощью камер видеонаблюдения и помогает вовремя выявлять потенциально опасные ситуации.

Кроме того, видеосистемы 28 медицинских учреждений уже интегрированы с полицией, что позволяет значительно сократить время реагирования. А значит, что и конфликт не успеет выйти из под контроля.