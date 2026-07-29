В Шымкенте построят современный комплекс по термической переработке твердых бытовых отходов. Проект стал итогом рабочей поездки акима города в Китай в 2024-ом году, где были достигнуты договоренности с инвесторами.

Новый комплекс позволит внедрить современные экологические технологии и станет важным шагом в развитии «зеленой» экономики города.

Капсулу в основание будущего комплекса по термической переработке твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии заложили аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и руководство китайской компании Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan.

По словам Габита Сыздыкбекова, акима Шымкента, проект реализуется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной главой государства: «Сегодня мы закладываем основу одного из важнейших экологических проектов Шымкента. Этот комплекс позволит эффективно перерабатывать твердые бытовые отходы термическим способом, внедрять современные технологии и улучшать экологическую обстановку в городе».

Новый комплекс должен стать важным элементом современной системы обращения с отходами и одновременно источником «зеленой» энергии. Предприятие сможет перерабатывать до тысячи тонн бытового мусора в сутки, вырабатывая 24 мегаватт-часа электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект 54 миллиардов теңге.

«Строительство завода обеспечит создание больше 80 постоянных рабочих мест, а также позволит значительно сократить объем отходов, направляемых на полигоны. Завод будет построен по международным экологическим стандартам», — рассказал Мурат Абдурахманов, и.о. руководителя управления комфортной городской среды.

Строительство комплекса рассчитано на 2026–2028 годы. После запуска предприятие будет не только перерабатывать отходы и вырабатывать электроэнергию, но и использовать остатки термической переработки для производства строительных материалов.