В Шымкенте оформили 71 тысячу детских паспортов: родителям напомнили порядок действий при их утрате за границей

В Шымкенте за первое полугодие 2026 года оформлено 71 тысяча детских паспортов. В связи с ростом числа зарубежных поездок в летний период филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту напомнил родителям о необходимости заранее оформить документы для выезда детей за границу и разъяснили порядок действий в случае утраты паспорта.

В филиале пояснили, что ребенок независимо от возраста, должен иметь собственный паспорт для выезда за пределы Казахстана. Оформить документ можно уже с момента рождения.

Для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения города. При себе следует иметь свидетельство о рождении ребёнка, удостоверение личности одного из родителей, квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (17 300 теңге).

При подачи заявления присутствие одного из родителей является обязательным. Новый паспорт изготавливается в срок до 15 рабочих дней.

В случае утери или кражи паспорта за рубежом, родителям не стоит паниковать. В первую очередь необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Республики Казахстан. В ведомстве оформят свидетельство на возвращение – временный документ, который позволит ребенку беспрепятственно вернуться в Казахстан.

После возвращение необходимо обратиться в любой ЦОН города для оформления нового паспорта.

Также в филиале отметили, что срок действия детского паспорта зависит от возраста владельца.

Для детей до 12 лет документ оформляется сроком на пять лет, для детей от 12 до 16 лет – на десять лет. Кроме того, предусмотрены категории граждан, для которых паспорт выдаётся бесплатно.

К ним относятся обладатели подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа», дети – сироты, дети с инвалидностью, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.