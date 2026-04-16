Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Водителям мопедов потребуется удостоверение категории «А1»

Водителям мопедов потребуется удостоверение категории «А1»

-
Шынар Оразова
-
22

Водителям мопедов необходимо иметь удостоверение подкатегории «А1», получить его можно с 16 лет. Мопеды обязаны иметь государственный номерной знак.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность, двухколесный транспорт будет водворяться на штрафстоянку.

Запрещено ездить без шлема, перевозить пассажиров и грузы, если это не предусмотрено конструкцией, а также двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Эти меры приняты для повышения безопасности, так как с ростом числа курьеров увеличилось количество ДТП. Регистрация проводится в спецЦОНах.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.