Водителям мопедов потребуется удостоверение категории «А1»

Водителям мопедов необходимо иметь удостоверение подкатегории «А1», получить его можно с 16 лет. Мопеды обязаны иметь государственный номерной знак.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность, двухколесный транспорт будет водворяться на штрафстоянку.

Запрещено ездить без шлема, перевозить пассажиров и грузы, если это не предусмотрено конструкцией, а также двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Эти меры приняты для повышения безопасности, так как с ростом числа курьеров увеличилось количество ДТП. Регистрация проводится в спецЦОНах.