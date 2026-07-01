В Шымкенте в новом учебном году ожидается рекордное число первоклассников

Приемная кампания в первые классы продолжается. На сегодняшний день в школы уже зачислено более 15 тысяч детей — это почти половина от запланированного числа. В этом году процедура проходит по новым правилам.

Согласно совместному приказу Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, весь процесс переведен на единую цифровую образовательную платформу. Родители подают заявления через электронный портал, после чего документы автоматически поступают в школу и проходят обработку в системе.

По словам специалистов, цифровой формат сделал прием более прозрачным и удобным. Вместе с этим изменился и порядок комплектования первых классов. Это необходимо, чтобы избежать переполненности отдельных школ и более равномерно распределить учеников между образовательными учреждениями.

Молдир Килыбаева, главный специалист отдела общего среднего образования: «Как вы знаете, у родителей большим спросом пользуются школы №9, №1 и №23. Из-за высокой нагрузки было принято решение сократить набор в первые классы этих школ. По сравнению с прошлым годом также были уменьшены границы закрепленных за ними микроучастков».

Наиболее востребованные школы ежегодно сталкиваются с большим количеством заявлений. В управлении образования отмечают: если не соблюдать территориальный принцип комплектования, это может привести к переполненности классов и организации обучения в три смены. Именно поэтому приоритет при зачислении будут иметь дети, проживающие на закрепленной за школой территории.

Молдир Килыбаева, главный специалист отдела общего среднего образования: «В прошлом учебном году в первый класс пошли около 28 тысяч детей, а в этом году мы ожидаем почти 29 тысяч 50 первоклассников. Это связано с высоким уровнем рождаемости последних лет. Нагрузка на школы значительно возросла, поэтому мы были вынуждены принять такие меры».

Прием документов продолжится в соответствии с утвержденным графиком. Все заявления будут рассматриваться поэтапно, а окончательное зачисление произведут с учетом места регистрации ребенка. В управлении образования уверены, что такой подход позволит избежать перегруженности отдельных школ и обеспечить более равномерное распределение учащихся по всему городу.