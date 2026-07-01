ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая

Сегодня на первом заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Согласно утвержденному графику:

* 1 июля 2026 года – назначение выборов;

* со 2 июля до 18:00 13 июля 2026 года – выдвижение партийных списков;

* до 18:00 23 июля 2026 года – регистрация партийных списков;

* до 11 июля 2026 года – опубликование составов территориальных избирательных комиссий и адресов их размещения;

* до 16 июля 2026 года – опубликование составов участковых избирательных комиссий, сведений о границах избирательных участков и местах нахождения комиссий;

* с 18:01 23 июля до 00:00 22 августа 2026 года – проведение предвыборной агитации;

* 2 августа 2026 года – передача списков избирателей в участковые избирательные комиссии;

* с 7 августа 2026 года – ознакомление граждан с данными о себе в списках избирателей;

* 22 августа 2026 года – день тишины;

* 23 августа 2026 года – день голосования.

Таким образом, избирательная кампания официально стартовала и пройдет в соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией календарным планом.