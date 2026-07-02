Деньги на банковской карте теперь теоретически могут приносить доход. Банкам разрешили начислять проценты на средства, хранящиеся на текущих счетах. Но на практике воспользоваться этой возможностью казахстанцы пока не могут, ни один банк не запустил такой продукт.

Новая редакция закона «О банках и банковской деятельности» разрешила финорганизациям начислять вознаграждение по текущим счетам, не более 1% годовых. Правда, пока ни один банк этой возможностью не воспользовался. Эксперты объясняют это просто: в среднем у каждого казахстанца открыто около десяти счетов, многие из которых практически не используются. Если начислять проценты по каждому из них, расходы могут оказаться существенными.

«С одной стороны, банки будут вначале присматриваться к этой мере, как ее можно использовать. С другой стороны, видите, там 1% это же немного. Поэтому здесь, наверное, может быть регулятору стоит подумать, что это разрешенное можно повышать до 2-3-4-5%. С другой стороны, надо полагать, по мере нарастания конкуренции, какой-то из банков, наверное, может это использовать», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп».

При этом аналитики отмечают, что для большинства казахстанцев более привлекательным инструментом сбережений по-прежнему остаются депозиты, где ставки значительно выше. Поэтому серьезного спроса на начисление процентов по текущим счетам пока не ожидается.

«Некоторые у нас банки, да, из всего числа наших банков, да, получается, имеют повышенные проценты по депозитам, тем самым они и привлекают, понимаете, людей. С учетом того, что у нас высокая ставка процента, да, и банковские депозиты достаточно очень хороший инвестиционный инструмент, понимаете, по сравнению даже с размещением либо в акции, либо даже покупкой фьючерсов каких-то, либо даже в крипту», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC .

Эксперты считают, что в ближайшее время массового появления процентов по текущим счетам ждать не стоит. Но если конкуренция на финансовом рынке усилится, некоторые из них могут использовать этот инструмент для привлечения новых клиентов.