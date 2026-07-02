В Туркестанской области сокращают посевы влаголюбивых культур

В Шардаринском районе Туркестанской области десятки фермеров, засеявших рисовые поля, остались без поливной воды. Из-за дефицита водных ресурсов для каждой области были установлены лимиты на посевы риса, и поля, засеянные сверх утвержденных объемов, полив не получат. Аналогичную систему ввели и в других регионах страны.

Фермеры в Туркестанской области засеяли поля рисом, но остались без поливной воды. Они говорят, что еще ранней весной записались в список желающих выращивать рис и были уверены, что проблем с водоснабжением не возникнет. Но когда посевы уже взошли, подачу воды прекратили.

«Нам говорят, что лимита нет, поэтому воду перекрыли. Но ведь урожай уже растет. Разве не жалко все это погубить? Даже если дать в канал хотя бы полтора-два кубометра воды, этого хватило бы для 350 гектаров рисовых полей. Если потом воды не хватит, пусть спрашивают уже с меня», — Жумахан Жаппарулы, фермер.

В профильном ведомстве говорят, аграриев заранее предупреждали о дефиците воды и необходимости соблюдать установленные лимиты. Так, в Шардаринском районе разрешено выращивать рис только на площади 3500 гектаров. Все разрешения оформлялись через электронную систему, и после достижения лимита регистрация новых площадей была закрыта.

В ведомстве подчеркивают, если направить воду хозяйствам, которые не вошли в утвержденный объем, ее может не хватить другим сельхозпроизводителям, которые получили официальное разрешение на выращивание культур.

«Чтобы это не стало неожиданностью для аграриев, еще до начала посевной кампании под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, с участием министров сельского хозяйства и водных ресурсов, во всех южных регионах были проведены встречи с фермерами. Мы считаем, что эти посевы были осуществлены вне утвержденных планов, поэтому государство не может брать на себя обязательства по их обеспечению водой», — Азат Султанов, вице-министр сельского хозяйства РК.

Из-за изменения климата сокращаются ледники, мелеют реки и уменьшаются запасы воды в водохранилищах. С подобными вызовами сегодня сталкивается не только Казахстан, но и другие страны Центральной Азии. Поэтому аграрному сектору уже сейчас необходимо адаптироваться к новым условиям, говорят эксперты.

«Влагосберегающие технологии, то же капельное решение, где можно 2-3 раза меньше. Для риса я не знаю, насколько это эффективно, обычно ее используют для бахчевых культуры. Огурцы, помидоры, дыни, арбузы, можно капельное решение. Нам необходимо переходить на влагосберегающие технологии. К сожалению, у нас в Казахстане около 1-2% из орошаемых земель людей применяют капельное орошение», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Тем временем в регионе продолжает работу комиссия министерства водных ресурсов и ирригации. Ее специалисты проверяют хозяйства вдоль Кызылкумского магистрального канала, чтобы фермеры не использовали поливную воду самовольно.