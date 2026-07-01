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Как бороться с наркопреступностью обсуждали в Туркестане

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Анастасия Новикова
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Как бороться с наркопреступностью обсуждали на заседании регионального межведомственного штаба по координации деятельности, направленной на борьбу с наркоманией и наркобизнесом.

На встрече под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова обсудили вопросы профилактики наркопреступности в регионе, пресечения незаконного трафика наркотиков и химических веществ через государственную границу, а также повышения качества и оперативности судебных экспертиз по синтетическим наркотикам. С начала года правоохранители пресекли 30 попыток провоза наркотиков через государственную границу.

Было выявлено 155 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Активизирована работа против фактов рекламы синтетических наркотиков в интернет-пространстве. С начала года с помощью системы «Кибернадзор» было заблокировано 537 интернет-ресурсов.

«Комплексная работа проводится и в направлении профилактики наркомании. В школах, колледжах, высших учебных заведениях и населенных пунктах региона было организовано 883 профилактических мероприятия. Проведено 60 рейдов, в ходе которых в общественных местах было закрашено 225 граффити-рисунков, рекламирующих наркотики», — акимат Туркестанской области.

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