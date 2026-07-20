Шымкент и Туркестанская область — в конце зарплатного рейтинга Казахстана

Средняя зарплата по стране приблизилась к 461 тысяче теңге, но жители юга получают на треть меньше. При этом реальные доходы казахстанцев за год снизились, передает Otyrar.kz

Бюро национальной статистики опубликовало данные о зарплатах за I квартал 2026 года. Среднемесячная номинальная заработная плата по Казахстану составила 461 486 теңге — на 9,1% больше, чем годом ранее.

Однако рост этот — только на бумаге. С учётом инфляции индекс реальной заработной платы составил 97,7%. Это значит, что фактическая покупательная способность зарплат казахстанцев за год снизилась на 2,3%: цены растут быстрее доходов.

Юг — в аутсайдерах

Шымкент и Туркестанская область вновь оказались в нижней части зарплатного рейтинга регионов. По данным БНС, средняя зарплата в Туркестанской области составила 324 972 теңге, в Шымкенте — 328 608 теңге. Ниже показатели только в Северо-Казахстанской (308 334 теңге) и Жамбылской (319 820 теңге) областях.

Для сравнения: в лидирующей области Улытау средняя зарплата — 637 324 теңге, в Атырауской — 610 111 теңге, в Мангистауской — 608 415 теңге. То есть житель юга в среднем зарабатывает почти вдвое меньше, чем работник на западе страны.

Нет южных регионов и среди лидеров по темпам роста: быстрее всего зарплаты росли в области Абай (+14,2%), Павлодарской области (+12,4%) и области Жетісу (+12,2%).

Почему средняя зарплата — это не про большинство

Важно понимать: 461 тысяча — это средняя арифметическая, которую «вытягивают» вверх высокие оклады в добывающем секторе и финансах. Более честный показатель — медианная зарплата: 331 527 теңге. Это значит, что ровно половина работников Казахстана получает меньше этой суммы. Для Шымкента и Туркестанской области, где средняя зарплата и так ниже республиканской, реальные доходы большинства ещё скромнее.

Аграрный парадокс

Самый быстрый рост зарплат за год показало сельское хозяйство — сразу +20,3%. Для аграрного юга это хорошая новость. Но есть нюанс: даже после рекордного роста сельское хозяйство остаётся самой низкооплачиваемой отраслью страны — в среднем 299 513 теңге в месяц.

Хуже всего зарплаты росли в массовых бюджетных сферах: в здравоохранении — на 7,0%, в образовании — лишь на 4,2%, при том что в образовании занято больше всего казахстанцев — 1,17 млн человек со средней зарплатой 315 100 теңге. С учётом инфляции учителя и врачи за год стали получать реально меньше.

Где искать работу

На конец квартала в стране насчитывалось 59 074 вакансии. Лидеры по числу открытых рабочих мест — Алматы (12 754), Астана (7 112), Павлодарская (6 145) и Карагандинская (4 145) области. Южных регионов в этом списке нет — что во многом объясняет продолжающийся отток рабочей силы из региона в мегаполисы.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Казахстане составляет 85 000 теңге.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК: stat.gov.kz