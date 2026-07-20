Экстремальная жара: как аграрии защищают урожай от пожара?

Изнуряющая жара осложняет работу сельхозпроизводителей. Сейчас для аграриев наступил самый ответственный период — уборка урожая. При температуре воздуха 45–46 градусов риск возникновения пожаров очень высок. Достаточно одной искры, чтобы огонь стремительно распространился по полям.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям призывают строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Чтобы многомесячный труд фермеров не оказался напрасным, особенно важны бдительность и дисциплина. В эти дни решается судьба всего урожая, главная задача — собрать его быстро, без потерь и с соблюдением всех мер безопасности.

Камысбек Акылбекулы, руководитель ТОО «Агро-Дархан»: «В первую очередь мы соблюдаем правила пожарной безопасности. Пожар может возникнуть неожиданно, поэтому нужно сразу его ликвидировать. У нас таких случаев не было, и надеемся, что не будет. Но мы всегда готовы. Если работать безответственно, риск возгорания возрастает. Поэтому вся необходимая техника для тушения пожаров у нас находится в полной готовности».

Спасатели напоминают: на месте уборки обязательно должен находиться солидный запас воды и плуг. А в случае возгорания необходимо немедленно сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.

Рауан Нурлыбекулы, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города: «Начиная с апреля и мая, мы в два этапа проводим работы по созданию минерализованных полос. Их главная цель — предотвратить распространение огня. Нередко причиной пожара становятся окурки или стеклянные бутылки, выброшенные из автомобилей. Сейчас установилась очень жаркая погода, поэтому пожарная опасность значительно возросла».

В этом году в регионе сельскохозяйственными культурами засеяно более 21 тысячи гектаров. Из них почти 6 с половиной тысячи занимают зерновые, 3 тысячи — масличные культуры, еще почти 10 тысячи гектаров отведены под кормовые. Уборочная страда началась в начале месяца, на темпы работ повлияли и прошедшие осадки.

По словам Садада Аскарулы, руководителя отдела развития АПК управления сельского хозяйства и ветеринарии, государство продолжает оказывать аграриям всестороннюю поддержку: «Государственная поддержка оказывается ежегодно. Субсидируются удобрения, а также предоставляется льготное дизельное топливо для проведения посевной и уборочной кампаний. Сейчас его стоимость составляет 281 теңге за литр».

Несмотря на сложные погодные условия, на сегодняшний день урожай убран уже с 65 процентов посевных площадей. По прогнозам специалистов, в нынешнем сезоне планируется собрать порядка 81 тысячи тонн урожая.