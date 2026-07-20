В Шымкенте прошел детский турнир ко Дню шахмат

20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат.

В честь этого праздника 19 июля в Шымкенте состоялся большой детский шахматный турнир, объединивший 100 юных участников.

Аль-Мади Бауыржанулы участник: «Я хочу стать чемпионом по шахматам, моя цель добиться высот и стать чемпионом. Я хочу сыграть с гроссмейстерами. Моя цель ездить на соревнования и выигрывать, получать первые места».

Каждый юный шахматист получил памятный сувенир. Настоящим украшением праздника стал шахматный робот, специально привезенный из Алматы. Он вызвал настоящий восторг у детей. Юные участники смогли испытать свои силы в поединке с высокотехнологичным соперником.

Мухтар Айнакул, организатор турнира: «Этот турнир проходит в честь международного дня шахмат. На стадионе имени Кажымукана мы проводим турнир с призовым фондом 500 тысяч. Общий призовой фонд 600 тысяч. У нас будет 7 этапов, это первый этап, каждую неделю у нас будет проходить по 1 турниру до конца лета».

Организаторы уверены, что для многих юных участников этот турнир станет важным шагом на пути к будущим победам и большим достижениям.