В Шымкенте пациенту после ДТП успешно провели сложную операцию

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно провели высокотехнологичную операцию пациенту, получившему множественные тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

Пациенту незамедлительно оказали экстренную медицинскую помощь. Врачи-травматологи-ортопеды применили поэтапную тактику лечения. На первом этапе для стабилизации состояния и устранения угрозы жизни были установлены аппараты внешней фиксации на таз и правую бедренную кость.

После стабилизации общего состояния специалисты приступили ко второму этапу лечения. Аппараты внешней фиксации были сняты, после чего одновременно проведена сложная реконструктивная операция на костях таза и бедренной кости.

Во время хирургического вмешательства кости таза восстановили с использованием специальных реконструктивных пластин и винтов, а на бедренной кости выполнили интрамедуллярный остеосинтез.

Подобные операции требуют высокой квалификации, большого опыта и слаженной работы всей хирургической бригады. Благодаря профессионализму специалистов городской клинической больницы №1 удалось восстановить опорную функцию конечности и создать условия для правильного сращения костей.

В настоящее время пациент выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и проходит курс реабилитации.