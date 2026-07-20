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Жара начнет отступать в большинстве регионов Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото pexels.com

На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможны град, шквал.

На фоне осадков жара будет постепенно ослабевать: днем температура воздуха составит на севере и северо-западе РК +20+30°С, в центре и на востоке республики +22+35°С и даже в южных, юго-восточных регионах столбики термометров опустятся до отметки +27+35°С.

Лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана сохранятся высокие температуры +30+42°С.

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