К чему может привести резкий рост зарплат?

Минимальную заработную плату предлагают поднять до уровня международных рекомендаций. С одной стороны инициатива выглядит логичной на фоне роста экономики и желания подтянуть за ним уровень жизни. Но эксперты видят в ней и риски, резкое увеличение МЗП может ударить по бизнесу разогнать цены и не дать ожидаемого эффекта для части работников.

Значительная доля занятости остаётся неформальной и существует риск, что это спровоцирует уход части компаний в тень.

Речь идёт о резком скачке, почти вдвое выше нынешних 85 тысяч тенге. Казахстан взял на себя такие обязательства, ратифицировав конвенцию международной организации труда. Эксперты отмечают, это не только шаг к повышению зарплат, но и попытка вытащить из тени серые зарплаты. Работодатели нередко занижают официальную часть дохода до минималки доплачивая остальное в конвертах. Привязка к медианной зарплате может сделать доходы прозрачнее.

«Она будет отражать объективное состояние на рынке труда, средняя зарплата на рынке труда, это положительно считаю. Соответственно, на вычеты будет минимальная зарплата, то есть индивидуальный подоходный налог выше будет платиться для работника. И это плюс тоже для работодателя, то есть на вычеты больше», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты подчёркивают, на фоне нынешних высоких темпов экономического роста у людей есть вполне обоснованный запрос на более достойную оплату труда. В прошлом году медианная зарплата в стране составила около 340 тысяч тенге, но аналитики отмечают, что получает её далеко не большинство. И главный вопрос выдержит ли экономика резкий подъем МЗП.

«Будет увеличиваться, естественно фонд оплаты труда. Куда это перекладывать, естественно, это на цену. Цена растет, естественно, это уже как проинфляционный фактор. Плюс еще фактор того, что тогда работодателю не будет выгодно держать столько много наемных. Он просто будет тогда заключать договора с индивидуальным предпринимателем. Это же в принципе не проблема того, чтобы перевести их на ИП», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Эксперты также предупреждают о побочных эффектах такой вакцины для роста зарплат. Часть бизнеса может уйти в тень, а доля ненаблюдаемой экономики вырасти. Это потянет за собой снижение налоговых поступлений и искажение реальной картины рынка труда. Специалисты отмечают что инициатива требует взвешенного и просчитанного подхода с учётом всех возможных рисков.