Туризм начинается с чистоты

В Толебийском районе Туркестанской области, который является одним из самых популярных туристических направлений региона, усилили работу по благоустройству и поддержанию чистоты. В рамках акции «Таза Қазақстан» за полгода вывезли миллион тонн мусора.

Очищены сотни километров арыков и обочин дорог. За загрязнение окружающей среды нарушителей привлекают к административной ответственности.

Толебийский район Туркестанской области по праву считается одной из самых привлекательных туристических зон региона. Живописные горные пейзажи, чистый воздух и благоприятный климат ежегодно привлекают сюда тысячи отдыхающих.

Туристов принимают лагеря «Тау Самалы», «Эдельвейс», «Бәйшешек», экокомплекс Eco Village Каскасу, зоны отдыха «Айнабұлақ», «Альтекс», а также оздоровительный комплекс и горнолыжная база «Біркөлік».

Большой потенциал для развития летнего и зимнего туризма имеют и окрестности сел Балдыберек и Тонкерис. Поэтому вместе с развитием туристической инфраструктуры в районе особое внимание уделяют вопросам экологии и благоустройства.

«По поручению главы государства мы проводим акцию таза Казахстан. Толебийский район является местом притяжения туристов. Из за красивой природы к нам приезжают отдыхать. Каждую субботу и воскресенье в каждом районе проводятся субботники, ведется непрерывная работа. Помимо этого по поручению акима района было проведено 82 крупных субботника», — Багдатбек жангазиев, заместитель акима Толебийского района.

Акция «Таза Қазақстан» направлена не только на наведение порядка, но и на формирование экологической культуры у жителей. За первые шесть месяцев этого года в районе вывезено 1 миллион тонн мусора. Очищено 134 километра арыков, благоустроены обочины 736 километров дорог областного и 631 километра дорог районного значения.

«Всем туристам мы разъясняем что важно соблюдать чистоту, убирать за собой мусор. Привлекаем к этой работе волонтеров, которые проводят разъяснительную работу. Несмотря на это некоторые игнорируют правила чистоты. Мы не против чтобы люди отдыхали, но природу нужно беречь. После того как отдохнули нужно убраться, вывезти мусор. Те кто нарушает правила привлекаем к ответственности», — Багдатбек жангазиев, заместитель акима Толебийского района.

За нарушение правил благоустройства к жителям применяются меры административного воздействия. По словам представителя районного акимата, составлять протоколы имеют право как участковые инспекторы полиции, так и акимы сельских округов.

С начала года оформлено свыше 700 административных протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 18 миллионов тенге. Работы по санитарной очистке и благоустройству сегодня выполняют 115 организаций, где трудятся более 4,5 тысячи человек.

«При въезде в Толебийский район размещены таблички с призывом не мусорить и сохранять окружающую среду. Но пользуясь моментом хочу сказать: мы не против, приезжайте к нам и отдыхайте, но каждый гражданин должен убрать за собой мусор. Это наша просьба», — Багдатбек жангазиев, заместитель акима Толебийского района.

По мнению Багдатбека Жангазиева, чистота окружающей среды начинается с ответственности каждого человека. Именно личное отношение к природе помогает сохранить ее богатство и передать будущим поколениям.С начала года Толебийский район уже посетили около пяти тысяч туристов.

Чем больше гостей принимает регион, тем выше ответственность за сохранение его природного богатства. Поэтому поддержание чистоты — общая задача коммунальных служб, местных жителей и самих туристов.

Специалисты уверены: только экологическая культура и бережное отношение к окружающей среде позволят сохранить уникальную природу Толебийского района и сделать его еще более привлекательным для отдыха.