В Туркестане состоялся большой концерт посвященный Шамши Калдаякову

Сотни ценителей прекрасного собрались в туристическом комплексе «Керуен-Сарай» в Туркестане, именно там состоялся вечер музыки посвященный творчеству видного представителя казахской музыки, короля вальса, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

Со сцены в исполнении талантливых артистов прозвучали произведения, ставшие настоящей музыкальной летописью страны . Для молодой певицы Аягоз Сарсенбек участие в этом концерте стало особенной честью. Прежде чем выйти на сцену, признается артистка, она испытывала волнение — не только из-за полного зрительного зала который расположился под открытым небом, но и из-за огромной ответственности.

«Сегодня со сцены исполнены избранные произведения Шамши Калдаякова, вошедшие в золотой фонд казахского песенного искусства, которые подарили зрителям особый душевный заряд. Хочу отметить, что фестиваль был организован на высоком уровне как важный культурный проект, направленный на популяризацию творческого наследия композитора»,- сказала певица Аягоз Сарсенбек.

Творчество маэстро давно вышло за рамки времени. Его музыка продолжает объединять людей разных поколений, напоминая о любви к Родине, родному краю и вечных человеческих ценностях. Именно поэтому такие вечера становятся не просто долгожданными концертными вечерами, а живым диалогом прошлого и настоящего, сохраняя бесценное музыкальное наследие для будущих поколений.

«В туристическом комплексе прошел фестиваль искусств «Шамши әндері», посвященный творчеству видного представителя казахской музыки и, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова. Фестиваль песни подарил туркестанцам и гостям города особое вдохновение и позитивное настроение. Многие пели песни Шамши вместе с певцами выступавшими на сцене, тем самым отдавав дань уважения памяти композитора», — сообщил руководитель отдела управления культуры Туркестанской области Мукагали Кенжетайулы.

В Туркестане регулярно проходятся художественные вечера и конкурсы республиканского и международного уровня. За восемь лет в регион прибыло более двух миллионов туристов и такие музыкальные вечера также вызывают немалый интерес у гостей города.