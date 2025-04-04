В Шымкенте открыли торговую сеть качественных продуктов по низким ценам

Обеспечение стабильных поставок сельскохозяйственной продукции остаётся приоритетом для местных властей.

В этом году в Шымкенте планируется производство 7,6 тысяч тонн мяса, 66,5 тысяч тонн молока и 73,5 миллиона яиц. В то же время, по словам заместителя акима города Шымкента Сарсена Қуранбека, в городе активно ведется профилактика особо опасных заболеваний животных.

Сарсен Қуранбек, заместитель акима г. Шымкента: «С марта в городе проводится вакцинация сельскохозяйственных животных против особо опасных заболеваний. Всего будет использовано более 1,2 миллиона доз вакцин. Запланировано также свыше 220 тысяч диагностических исследований по 29 видам опасных заболеваний. В этих мероприятиях задействованы 88 ветеринарных специалистов. Все процедуры проводятся бесплатно. Однако владельцам скота необходимо внимательно следить за состоянием животных, чтобы предотвратить незаразные заболевания».

Цены на социально значимые продукты в Шымкенте остаются под контролем. По словам заместителя акима, в городе регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, а около 90 торговых точек предлагают продукты по доступным ценам. В ближайшее время их количество планируется увеличить.

Сарсен Қуранбек, заместитель акима г. Шымкента: «По поручению акима города запущена сеть социальных торговых павильонов под брендом «Бақша». В настоящее время работают 10 таких точек, а к концу года их число превысит 70. Это позволит горожанам приобретать продукты первой необходимости по доступным ценам».

Между тем, мониторинг показал, что 230 предпринимателей допустили нарушения при формировании цен. В отношении торговых точек, где выявлено необоснованное повышение цен более чем на 15%, применены штрафные санкции.