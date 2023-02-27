В Шымкенте наказывают нерадивых поставщиков социальных продуктов

В Шымкенте наказывают поставщиков социальных продуктов. За нерадивых продавцов взялись прокуроры.

Оказалось, что 4 бизнесмена срывали сроки поставки или завышали стоимость продуктов. А это в свою очередь сказывалось на их конечной цене.

Так, один из поставщиков сахара получил льготный кредит на 500 миллионов тенге бюджетных средств от СПК «Шымкент». За это они должны были в 2022 году продать 1901 тонну сахара по 320 тенге. Но продукция до прилавка не дошла и деньги бизнесмену пришлось вернуть. Теперь его ждет штраф.

В Шымкенте на стабилизацию 19 наименований социально значимых продуктов в этом году, по данным прокуратуры, выделили больше 6 миллиардов тенге.

«Внесли четыре представления в отношении ИП и юридических лиц, которые обязались поставлять на рынки Шымкента определенные социально значимые продукты, но не исполнили свои обязательства. В отношении них принимаются штрафные санкции. Денежные средства, которые они не использовали, возвращены в бюджет города», — говорит Нуржан Сейдалиев первый заместитель прокурора г.Шымкента.