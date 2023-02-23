В Шымкенте завышали цены на рис, сахар и гречку

Это выяснили в управлении сельского хозяйства. оказалось, что так называемые магазины «у дома» завышали цена на социально значимые продукты, передает OTYRAR.

В управление обратились шымкентцы, недовольные ценами на продукты. По их жалобам специалисты провели 13 проверок. Выяснилось, что в пяти магазинах завышали цену на рис, сахар и даже гречку.

А между тем торговая надбавка может быть не больше 15%. Правда, на первый раз нарушители отделались предупреждениями. Но если они продолжат накручивать цены на «социалку», их ждет внушительный штраф.

«Эти магазины будут на постоянном контроле, если в течение года нарушения повторится в таком случае будет уже накладывать административные штрафы», — рассказал Кайрат Бзарбеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства г. Шымкента.