Рост цен на социальные продукты в Казахстане снизился втрое

В Казахстане по итогам первого квартала темпы роста цен на социально значимые продукты питания снизились почти в три раза.

Этот вопрос обсудили на совещании под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина, где были рассмотрены меры по стабилизации цен и предварительные результаты за первые три месяца года.

По данным министерства торговли и интеграции, в марте средний индекс роста цен на социально значимые продукты составил 0,3%, тогда как в марте прошлого года показатель достигал 0,9%.

В целом за первый квартал рост цен составил 1,2%, что также почти в три раза ниже уровня аналогичного периода 2025 года (3,8%). Это свидетельствует о постепенном замедлении темпов роста цен.

Официальная статистика формируется по международной методологии расчета индекса потребительских цен и охватывает 537 товаров и услуг. Мониторинг проводится более чем на 12 тысячах торговых объектов по всей стране.

В сфере внутренней торговли задействовано около 760 тысяч предпринимателей, из которых более 300 тысяч занимаются продажей продовольственных товаров.

Наибольшее снижение цен зафиксировано среди овощей: капуста подешевела на 1,9%, помидоры — на 2,6%, лук — на 10,9%, огурцы — на 22,6%. При этом с начала года цены на огурцы снизились более чем на 31%.