В Шымкенте открылась выставка к 250-летию США

Под звуки живой флейты в Шымкенте открылась выставка, посвященная 250-летию независимости США. В экспозиции — более 80 картин, рассказывающих о важнейших событиях американской истории.

С помощью QR-кодов посетители могут посмотреть видеоматериалы о каждом экспонате, а волонтеры дополняют экскурсию интересными фактами и историческими подробностями.

«Сегодня мы рассказываем, например, о Бенджамине Франклине. Он жил с 1706 по 1790 годы. Это человек, который во многом изменил ход американской истории. Он подписал Декларацию независимости, Конституцию США и соглашение о союзе с Францией»,— поясняет волонтер Магжан Шалымбай.

Выставку организовал — единственный в городе американский культурный центр — American Corner Shymkent, работающий при библиотеке имени Пушкина. Это пространство, где горожане бесплатно изучают английский язык и открывают для себя историю, традиции и культуру США.

Организаторы уверены: лучше понять язык можно только через знакомство с культурой страны, поэтому образовательные и просветительские проекты здесь стали доброй традицией.

«Все работы, представленные на выставке, были специально доставлены из Вашингтона. Для нас это большая честь, потому что впервые такая экспозиция проходит в нашей библиотеке при поддержке дипломатической миссии США. Ранее выставка экспонировалась в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева»,— говорит Элина Кадырова.

На открытие специально приехал заместитель генерального консула США в Алматы по вопросам общественной дипломатии Джефф Райденур. Организаторы уверены, что подобные культурно-просветительские проекты способствуют укреплению дружеских отношений между Казахстаном и США, а также расширяют возможности для культурного обмена.

Историческая выставка будет открыта для посетителей до 31 июля. Организаторы приглашают на нее жителей и гостей Шымкента.