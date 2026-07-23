Фиктивные фермы — реальные сроки: 27 человек осудили в Туркестанской области

В Туркестане завершилось расследование одного из крупнейших дел о мошенничестве с государственными средствами. Суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, которых признали виновными в хищении более трех миллиардов тенге, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса.

На бумаге — развитие сельского хозяйства, на деле — миллиарды теңге, выведенные из бюджета. На протяжении шести лет предприниматели в Туркестанской области проводили схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных по государственной программе поддержки агробизнеса на приобретение крупного рогатого скота.

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, а заявки сопровождались полным пакетом поддельных документов — от бизнес-планов до документов на несуществующее залоговое имущество.

«Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Следствие установило десятки эпизодов преступной деятельности. По данным АФМ, участники схемы оформили 24 фиктивных кредита, представив в качестве залога 54 несуществующих объекта. Всего выявлено 33 уголовных правонарушения.

«Осуждены 27 участников организованной преступной группы, похитивших свыше трех миллиардов тенге В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Кроме того, в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля. Вместе с тем приговор пока не вступил в законную силу.