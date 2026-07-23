Все больше казахстанцев выражают свою волю по вопросам донорства через eGov

Каждый гражданин Казахстана может зарегистрировать свое решение относительно посмертного донорства через портал eGov.

«По волеизъявлению с 2023 года медленно, но уверенно растет количество давших согласие на посмертное донорство. Если в 2023 году было порядка 4 800, то уже по итогам шести месяцев 2026 года – 16 101. Также растет и количество отказов: с 33 тыс. до 156 тыс. отказов», – привел цифры директор республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов на пресс-конференции в СЦК.

При этом он подчеркнул, что решение принимает каждый гражданин самостоятельно.