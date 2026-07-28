После вмешательства прокуратуры в Шымкенте продолжили строительство двух логистических объектов

В Шымкенте после вмешательства прокуратуры продолжена реализация двух инвестиционных проектов стоимостью более 2,2 млрд теңге.

Прокуратура Абайского района Шымкента продолжает работу по защите прав инвесторов.

В ходе прокурорского сопровождения удалось решить вопрос продления сроков пользования земельными участками, необходимыми для реализации проектов по строительству складских комплексов ТОО «ДРЦ Туран» и ТОО «Turkestan Logistic».

По акту прокурорского надзора сроки договоров субаренды были продлены, что позволило продолжить строительство без задержек.

Общая стоимость двух инвестиционных проектов превышает 2,2 млрд теңге. В настоящее время готовность складского комплекса ТОО «ДРЦ Туран» составляет 80%, а объекта ТОО «Turkestan Logistic» — 70%.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили защитить права инвесторов, обеспечить своевременную реализацию проектов, а также создать условия для появления новых рабочих мест и дальнейшего развития логистической инфраструктуры Шымкента.

В случае нарушения прав инвесторов и предпринимателей в прокуратуре рекомендуют обращаться по телефону +7 707 615 00 10 или в Call-центр 115.