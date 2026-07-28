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В Туркестане реставрируют участок крепостной стены древнего городища

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

Специалисты РГП «Казреставрация» проводят научно-реставрационные работы на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.

Решение о восстановлении принято после того, как в ходе мониторинга было зафиксировано ежегодное смещение конструкции на 10-15 сантиметров.

В первую очередь будет отреставрирован участок протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая длина аварийной части стены составляет 40 метров.

Крепостная стена была воссоздана в 2000-х годах на основе результатов археологических исследований древнего города. Реставраторы укрепят фундамент и восстановят кладку с повторным использованием пригодных материалов, демонтированных с аварийного участка.

Работы позволят предотвратить дальнейшую деформацию стены и сохранить исторический облик северо-восточной части цитадели. Завершить научную реставрацию планируется до конца 2026 года.

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