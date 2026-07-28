Перинатальные центры пройдут масштабную проверку

Полностью проверить 69 медицинских организаций поручила министр Акмарал Альназарова. Комиссии необходимо провести комплексную проверку перинатальных центров во всех городах и регионах страны.

В ходе инспекции комитет санитарно-эпидемиологического контроля оценит соблюдение требований инфекционного контроля в медицинских организациях. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что основная цель проверок — не увеличение числа штрафов или санкций, а своевременное выявление и устранение рисков, а также повышение качества акушерской помощи.

«Главная задача системы инфекционного контроля — не бороться с последствиями, а предотвращать риски. Каждый случай инфекции должен быть всесторонне проанализирован с профессиональной точки зрения и стать основой для принятия конкретных решений, направленных на повышение безопасности пациентов. Только открытый и объективный подход позволит улучшить качество медицинской помощи»,— говорит министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Региональным управлениям здравоохранения поручено обеспечить больницы всем необходимым для соблюдения санитарных норм — средствами для дезинфекции и стерилизации, защитной экипировкой и одноразовыми медицинскими материалами.

Медиков продолжат обучать правилам инфекционного контроля. Кроме того, усилят контроль за продажей антибиотиков — отпускать их будут только по рецепту врача.

По итогам проверок для каждого региона подготовят дорожные карты, которые помогут усилить систему инфекционного контроля. В Минздраве уверены, что эти меры повысят безопасность матерей и новорожденных, а также улучшат качество медицинской помощи.

При этом в Казахстане сохраняется рост рождаемости. Больше всего детей традиционно рождается в Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте.