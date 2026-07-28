Семь золотых медалей привезли шымкентские легкоатлеты с чемпионата РК

С 22 по 24 июля Астана стала главной ареной казахстанской лёгкой атлетики. 265 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны вышли на старт, чтобы побороться за медали чемпионата Казахстана.

Шымкентские легкоатлеты достойно представили город на первенстве, продемонстрировав высокий уровень подготовки и показали отличные результаты.

По словам спортсменки Томирис Ерматовой, конкуренция на чемпионате была очень высокой: «Съездили хорошо, поездка удалась очень хорошо. Я заняла первое место в метании диска, и также второе место в метании молота. Морально конечно всегда немножко трудно, тем более если, это взрослый чемпионат. В метании диска была хорошая конкуренция, я не ожидала что у меня получится занять первое место».

Шымкентские легкоатлеты показали неплохие результаты в различных дисциплинах. А Жарылкасын Егизбай улучшил личные показатели и установил рекорд.

По словам спортсмена, чемпионат стал для него рекордным: «Я занял первое место, с новым личным рекордом, и рекордом Казахстана, на дистанции полумарафон в спортивной ходьбе».

После успешного выступления на чемпионате Казахстана шымкентские легкоатлеты сосредоточены на следующем важном старте — Открытом чемпионате Центральной Азии, который стартует 22 августа в Ташкенте.

О своем выступлении рассказала мастер спорта Акбилек Куралбай: «Эти соревнования прошли очень хорошо. Я довольна своим результатом, смогла выполнить поставленную перед собой задачу. Если честно, для меня соперницы не имеют большого значения. Конечно, все девушки очень сильные и достойные, но я стараюсь не обращать внимания на других. Я сосредоточена только на себе, своей подготовке и своём результате».

Сегодня шымкентская лёгкая атлетика уверенно находится на подъёме. Многие спортсмены показывают стабильный рост результатов, и достойно конкурируют с сильнейшими спортсменами страны. Особую гордость вызывает тот факт, что уже четыре шымкентских легкоатлета завоевали путёвки на чемпионат мира среди юниоров, который пройдёт с 5 по 9 августа в США.

По словам старшего тренера Дениса Мосеева, нынешний чемпионат стал одним из самых успешных для шымкентской команды: «Сейчас мы вернулись с чемпионата РК, 35 чемпионата. Было 265 участников, для нас это много. За последние годы идет прирост в легкой атлетике, было 16 областей, весь цвет сборной. Там шел отбор на азиатские игры. Здесь же выступали наши спортсмены, заняли мы общекомандное 4-ое место. Но сейчас за последние годы это было самое результативное выступление сборной. Потому что, так давно первых мест у нас не было. Как я уже неоднократно говорил, у нас растет хорошее молодое поколение спортсменов, благодаря которым мы начали подниматься в легкой атлетике».

Медали чемпионата Казахстана, не последние в копилке шымкентской легкоатлетической команды, в тренерском штабе надеются, что наши спортсмены добудут в этом году важные международные трофеи.