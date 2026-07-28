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Хоккейные клубы Алматы проводят сборы в Туркестане

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Ангелина Подлипаева
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Хоккейный клуб «Алматы» заряжается на новый сезон! С 20 июля по 2 августа команда проводит учебно-тренировочный сбор в Туркестане.

Игроки усиленно работают над физикой, техникой и командным взаимодействием.

По словам тренера команды Кирилла Баева, предсезонные сборы всегда проходят в интенсивном режиме и требуют от игроков полной самоотдачи: «Сборы, они в прицнипе проходят нелегко. Больше нагрузки, мы стараемся».

Учебно-тренировочный сбор ХК «Алматы» проходит в Туркестане в комфортных условиях для полноценной подготовки к новому сезону. Спортзалы, ледовая площадка и все необходимые условия помогают игрокам совершенствовать физическую форму, отрабатывать игровые навыки и сплотиться как команда.

Как отметил игрок хоккейного клуба «Алматы» Сергей Машинец, Туркестан предоставляет все необходимые условия для качественной подготовки к новому сезону: «Все благоприятные условия предоставлены здесь, и качественный лед, тренажерные залы, и гостиничный комплекс хороший. Отличный повод собраться с командой, и качественно подготовиться к сезону, поэтому выбираем Туркестан. Все условия предоставлены для качественного проведения тренировок, поэтому в целом это отличная возможность подготовиться именно на базе».

Благоприятные условия, ледовые тренировки и работа в спортзалах помогают игрокам набрать оптимальную форму, улучшить игровые навыки и стать ещё сильнее.

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