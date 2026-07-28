В Шымкенте стримера арестовали за инсценировку похищения в прямом эфире

Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к административной ответственности девять авторов противоправного контента в социальных сетях.

По данным ведомства, пользователи ради просмотров, лайков и донатов во время прямых эфиров использовали нецензурную лексику, оскорбляли окружающих, устраивали опасные пранки и нарушали общественный порядок.

В Шымкенте к ответственности привлекли 20-летнего жителя города. Во время прямого эфира он инсценировал похищение человека с применением электрошокера, сопровождая трансляцию нецензурной бранью. Решением суда его арестовали на восемь суток.

Также наказания получили стримеры из Астаны, Алматы и Жамбылской области.

В зависимости от совершенных правонарушений им назначены штрафы и административные аресты.

В МВД подчеркнули, что анонимность в интернете не освобождает от ответственности. Ведомство намерено и дальше выявлять нарушителей и пресекать распространение противоправного контента в цифровом пространстве.