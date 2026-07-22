В Шымкенте собрались будущие дипломаты. На конференции «Модель Организации Объединённых Наций» молодежь на практике воссоздала работу международной организации и искала пути решения глобальных проблем. На дискуссионной площадке собрались 120 делегатов из разных регионов Казахстана и зарубежья.

Молодежь примерила на себя роль настоящих дипломатов. Участники представляли интересы разных стран и обсуждали актуальные мировые проблемы. В ходе конференции делегаты проводили переговоры, защищали свою официальную позицию и разрабатывали проекты резолюций. Школьники на практике смогли познакомиться с дипломатическим протоколом и принципами работы международных организаций.

Об особенностях работы конференции рассказала участница Айзере Кожан: «Каждая страна представляет свою официальную позицию. На выступление дается две-три минуты. После этого участники могут задавать друг другу вопросы. Например, делегат США, которого представляет активный школьник из Шымкента, очень хорошо справляется со своей ролью. Он использует реальные факты и уверенно отвечает на вопросы».

Проект направлен не только на развитие дипломатических навыков, но и на совершенствование критического мышления, ораторского мастерства и лидерских качеств молодежи. Участники осваивали культуру международных переговоров, учились уважать разные точки зрения и работать в команде.

Организатор конференции Абылайхан Мухтар рассказал о задачах образовательного проекта: «Наша цель и миссия — развивать дипломатическую культуру среди молодежи Казахстана, чтобы они научились основам международных отношений, политики. Самое главное для нас это не просто показать свою позицию, а научиться видеть соприкосновение идей даже в самых противоречивых ситуациях. Мы разделили конференцию на пять комитетов как в настоящей организации ООН».

В этом году в конференции приняли участие 120 школьников из разных регионов Казахстана. Среди делегатов были и участники, которые приехали из Украины. Организаторы отмечают, что образовательный проект проводится ежегодно и направлен на развитие лидерских качеств, дипломатического мышления и культуры международного общения среди молодежи.