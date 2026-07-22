Спасатели Шымкента устроили праздник для детей и напомнили о безопасности

Настоящий праздник устроили для детей микрорайона «Нуртас» Каратауского района. Однако главная цель акции — не только подарить праздничное настроение.

Спасатели напомнили детям и их родителям о правилах безопасности в летний период, уделив особое внимание профилактике падения детей из окон многоэтажных домов.

Жительница города Арайлым Маханова поблагодарила организаторов акции: «Большое спасибо акиму города Габиту Сыздыкбекову, управлению по чрезвычайным ситуациям Каратауского района и акимату района. Спасибо, что приехали в наш жилой комплекс, подарили детям столько радости и ярких эмоций. Мы также узнали много полезного о мерах безопасности. Все родители очень благодарны».

На этот раз мероприятие организовали по просьбе самих жителей. Родители, желая порадовать своих детей, пригласили спасателей во двор своего жилого комплекса. В результате ребята смогли освежиться в жаркий день, полакомиться мороженым и получить полезные знания о безопасности.

О целях акции рассказал офицер управления по ЧС Каратауского района Жанузак Адиханов: «В связи с жаркой погодой по просьбам жителей мы проводим разъяснительную работу во дворах многоэтажных жилых домов. Сейчас также распространяем специальные памятки. К сожалению, продолжают регистрироваться случаи падения детей из окон многоэтажек, поэтому профилактическая работа будет продолжена».

Специалисты ЧС призывают взрослых во время летних каникул не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать меры предосторожности и устанавливать на окна специальные защитные устройства.

Ведь безопасность каждого ребенка — общая ответственность.