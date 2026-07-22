Укрепляются связи между Туркестанской областью и Индией

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в Республике Казахстан Сайласом Тангалом. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвестиций и развития сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, медицины и фармацевтики.

Аким области остановился на социально-экономических показателях и инвестиционном потенциале региона, подчеркнув, что в Туркестанской области созданы благоприятные условия для инвесторов.

Нуралхан Кушеров, также призвал индийские компании к реализации совместных проектов: «Туркестанская область — это регион с большими возможностями для инвестиций. Мы готовы к установлению взаимовыгодного партнерства в направлениях индустрии, сельского хозяйства и туризма. Международный аэропорт Туркестана обладает высокими возможностями, созданы все условия для приема иностранных туристов. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и богатое историко-культурное наследие региона представляют особый интерес и для туристов из Индии».

Господин посол отметил высокий потенциал сотрудничества между двумя странами. По его словам, ежегодно около 50 млн граждан Индии совершают туристические поездки за рубеж. Он выразил мнение, что туристические возможности Туркестана могут стать одним из привлекательных направлений для индийских туристов.

Сайлас Тангал выразил заинтересованность в установлении партнерства в сферах урановой промышленности, сельского хозяйства, туризма, хлопкового кластера, медицины и фармацевтики, а также альтернативных источников энергии.

Он выступил с инициативой строительства в регионе больницы международного уровня и реализации конкретных проектов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.