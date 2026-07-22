В Казахстане участились случаи продажи сувенирных банкнот под видом настоящих

За первое полугодие 2026 года Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня выявил 57 поддельных денежных знаков — 49 банкнот и 8 монет — на общую сумму 259,4 тыс. теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивых денег сократилось на 68,4% — тогда было выявлено 96 поддельных денежных знаков.

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 2 000 теңге — выявлено 22 таких купюры, что составляет 38,6% от общего числа подделок. Далее следуют банкноты номиналом 10 000 теңге — 16 случаев (28,1%) и 5 000 теңге — 11 случаев (19,3%).

Остальные 14% приходятся на поддельные монеты.

Вместе с тем Национальный банк предупредил о распространении в социальных сетях и мессенджерах объявлений о продаже полиграфической продукции, имитирующей национальную валюту.

На таких банкнотах размещены надписи «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» и «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», однако при невнимательном осмотре их могут принять за настоящие деньги.

В связи с этим регулятор рекомендует гражданам внимательно проверять наличные при расчетах и обращать внимание на наличие подобных надписей, а также защитных элементов.

Среди основных признаков подделки специалисты называют отсутствие водяного знака, размытый микротекст, отсутствие объемного защитного элемента «Патч» с голографическим эффектом, а также защитной нити с динамическим и цветопеременным эффектом.

В Нацбанке напомнили, что подлинные банкноты обладают несколькими степенями защиты, которые можно определить визуально и на ощупь.

При обнаружении сомнительных денежных знаков, в том числе имитирующих настоящие банкноты, гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.