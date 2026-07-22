Наравне, так наравне

Дано: супержаркий июль 2026 года. В Казахстане стартовала важнейшая политическая кампания: в конце августа будут выборы в Курултай; началась уборка зерновых — страну начинает потихоньку, а северного соседа основательно лихорадить с топливом. И на этом фоне кто-то сделал вброс, затеял дискуссию на предмет прощупывания общественного мнения якобы о возможном призыве казахстанских женщин в армию наравне с мужчинами.

Вопрос: кому это выгодно? От чего важного нас хотят отвлечь?

Попробуем разобраться. Известен автор этой инициативы — экс-министр обороны РК Мухтар Алтынбаев. Человеку идет 81-й год. Вопрос обязательной службы для женщин он поднимает не в первый раз. Судя по всему, М. Алтынбаев «добьет» этот вопрос. Повестка дня уже задана…

Inbusiness.kz приводит цитату аксакала: «Если защита государства является конституционной обязанностью гражданина, то она не должна зависеть от пола». В логике ему не откажешь. Вот только позвольте задать вопрос: а у нас что, мужчины перевелись? Или женщинам заняться больше нечем? И ведь не сказать, что у нас женщин мало в армии, нет! Zakon.kz на днях сообщил следующее: «В Минобороны раскрыли информацию, сколько женщин носят погоны. Казахстанки являются неотъемлемой частью Вооруженных сил республики, успешно выполняя широкий спектр задач наравне с мужчинами. Как рассказали в Министерстве обороны РК, около семи тысяч женщин проходят службу в Вооруженных силах Казахстана. Они работают не только медиками, психологами и юристами, но и осваивают профессии летчиков, снайперов и бойцов спецназа».

«Из семи тысяч почти тысяча являются офицерами, еще более шести тысяч проходят службу по контракту. При этом 11 военнослужащих занимают руководящие должности», — поделились данными в министерстве.

То есть женщины служат в Вооруженных силах Казахстана, но исключительно по доброй воле, а не по обязанности. Если женщина захочет, то при соблюдении определенных требований и условий она может выстроить свою воинскую карьеру. Но это не будет и не может стать массовым явлением! Почему? На то есть несколько железобетонных аргументов.

Первый — физиология. Не секрет, что ежемесячно у девушек и женщин происходит менструация: в этот период она, как правило, плохо себя чувствует, значит, исключается физподготовка, сдача спортивных нормативов, есть свои особенности с гигиеной тела. Далее: боец женского пола имеет право на личное счастье, как результат — замужество, беременность, роды. Выбытие из воинского подразделения на три года. Не исключен и повтор: в стране приветствуются многодетные семьи. Разве нет?!

Второе — быт. Трудно представить жизнь современных девушек-женщин в казарме, а в полевых условиях — в палатке. Как будет решаться вопрос с удобствами? Или они автоматом перейдут в разряд бытовых неудобств?

Третий — психология и социология. О, трудностей этого плана в армии в избытке, особенно для представительниц слабого пола. Есть риск домогательств сексуального плана как со стороны начальства, так и рядовых сослуживцев.

Следующее — интеграция в мужской коллектив. Практически постоянно женщинам приходится доказывать свою состоятельность и профессиональную компетентность. Они вынуждены отбиваться от грубости, предубеждений и непонимания со стороны сослуживцев. «Дедовщину» в отношении себя женщины вряд ли допустят, но и других психологических проблем в армии можно хлебнуть по самое «не хочу».

Четвертый — эмоции и чувства. Женщинам в армии крайне сложно, скорее, невозможно совмещать службу с семейными обязанностями, заботой о детях, уходом за больными родственниками. Отсюда и психологический стресс из-за разлуки с семьей и тоска по дому, ведь возможны командировки на военно-полевые сборы, учения…

А есть ли плюсы в армейской службе?

Есть, их тоже несколько: социальная защищенность, реальная перспектива получить жилье, неплохое денежное содержание и возможность удачно выйти замуж за «адекватного мужика».

Итак, женщина в армии. Вот мнение эксперта Олжаса Куспекова, которое приводит nv.kz: «Современная армия давно перестала быть исключительно пространством, где решающую роль играет физическая сила. Это сложная система, объединяющая медицину, логистику, разведку, кибербезопасность, информационные технологии и управление высокотехнологичным вооружением. Именно поэтому вопрос привлечения женщин к военной службе все чаще рассматривается как элемент кадровой политики и мобилизационного резерва».

Эксперт считает, что Казахстан способен значительно расширить участие женщин в технических военных специальностях. Современные вооруженные конфликты все больше зависят не от численности армии, а от уровня технологий.

«Там, где главные критерии — знания, дисциплина, точность и ответственность, пол не должен быть ограничением. Современные конфликты выигрываются не только численностью и физической силой. Все большую роль играют кибербезопасность, управление беспилотными системами, радиоэлектронная борьба, анализ разведданных, работа с искусственным интеллектом и высокоточными системами. Во многих из этих направлений ключевыми являются квалификация и скорость принятия решений, а не физические параметры», — отмечает Олжас Куспеков.

DW-Немецкая волна пишет по этому поводу: «Женщины в Вооруженных силах? В большинстве стран мира это по-прежнему дело добровольное. Однако число государств, где женщин призывают в армию в обязательном порядке, растет.

Самым последним примером введения обязательной военной службы для женщин является Дания. В этой стране с января 2026 года женщины, которым исполнилось 18 лет, призываются в армию.

По данным вооруженных сил Дании, в 2025 году женщины составляли 25% среди всех новобранцев-добровольцев. Обязательная военная служба в стране длится от четырех до двенадцати месяцев — в зависимости от того, чем решит заниматься новобранец после трехмесячного курса молодого бойца.

…С 1949 года в Израиле женщины обязаны служить в вооруженных силах, срок службы у них — два года, у мужчин — три».

Пусть служба женщин в армии останется актом доброй воли, но не обязанностью. Иначе женщины потребуют от мужчин взять на себя другую великую миссию — рожать детей. Наравне, так наравне.

Фарида Шарафутдинова