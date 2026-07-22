Циклон принесет в Казахстан похолодание, грозы и град

Северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана, принесет на большую часть страны дожди с грозами. В отдельных районах ожидаются сильные ливни и возможен град.

Под влиянием холодных воздушных масс вместе с осадками произойдет понижение температуры воздуха.

В то же время на запад Казахстана начнет поступать теплый и сухой воздух из районов Ирана.

Это приведет к прекращению осадков и резкому повышению температуры. Днем воздух прогреется до +34…+39 °C, а местами ожидается очень сильная жара — до +40…+44 °C.