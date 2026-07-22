В Шымкенте проходит чемпионат РК по футболу U16

Главная цель чемпионата— дать 16-летним игрокам соревновательную практику, выявить перспективных футболистов и подготовить их к игре на более высоком профессиональном уровне, в командах премьер лиги и первой лиги.

Сегодня на поле встретились команды южного региона — «Оңтүстік» и «Арыс».



Диас Кенжебаев, игрок клуба академии «Оңтүстік»: «О сегодняшнем матче, я бы сказал бы, что хорошая игра. Соперники хорошие, нелегкая игра, я бы остался в «Оңтүстік». Хотел бы поиграть в «Ордабасы», потому что знаменитая команда в Казахстане, и модно вырасти оттуда».



Сегодня на поле можно увидеть тех, кто в ближайшие годы будет защищать цвета ведущих футбольных клубов страны. Для юных спортсменов такие турниры — это возможность сделать очередной шаг к профессиональной карьере, показать свою игру специалистам и, возможно, заинтересовать селекционеров.



Бакдаулет Кожабаев, директор академии «Оңтүстік»: «Наша главная задача в этих турнирах, чтобы наши ребята получили практику и подготовку. Сейчас ребятам по 16 лет, чтобы они участвовали в премьер-лигах нашей страны и чемпионатов. Этот турнир проводится под эгидой федерации футбола Казахстана. На сегодняшний день 232 спортсмена занимаются футболом. Первая лига вместе со своими старшими воспитанниками идет на 4-ом месте».



Матч завершился уверенной победой команды «Оңтүстік» — хозяева поля обыграли команду «Арыс» со счетом 4:1.

Чемпионат Казахстана среди среди 16-летних футболистов продлится до 26 июля.