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На главную Анонс В Шымкенте спор об алиментах урегулировали через медиацию

В Шымкенте спор об алиментах урегулировали через медиацию

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрено дело о взыскании алиментов.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании алиментов с ответчика до завершения обучения.

Во время судебного разбирательства стороны достигли взаимного соглашения и урегулировали спор в порядке судебной медиации, после чего обратились с ходатайством об утверждении медиативного соглашения.

Согласно его условиям, ответчик обязался ежемесячно выплачивать истцу алименты в размере 35 тысяч тенге до 16 марта 2029 года. В свою очередь, истец отказался от заявленных исковых требований.

Суд установил, что медиативное соглашение соответствует требованиям законодательства, утвердил его и прекратил производство по гражданскому делу.

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