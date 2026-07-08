В Шымкенте спор об алиментах урегулировали через медиацию

В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрено дело о взыскании алиментов.

Истец обратился в суд с требованием о взыскании алиментов с ответчика до завершения обучения.

Во время судебного разбирательства стороны достигли взаимного соглашения и урегулировали спор в порядке судебной медиации, после чего обратились с ходатайством об утверждении медиативного соглашения.

Согласно его условиям, ответчик обязался ежемесячно выплачивать истцу алименты в размере 35 тысяч тенге до 16 марта 2029 года. В свою очередь, истец отказался от заявленных исковых требований.

Суд установил, что медиативное соглашение соответствует требованиям законодательства, утвердил его и прекратил производство по гражданскому делу.