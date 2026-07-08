В Шымкенте спасли пациента с ожогами 94% тела

В Шымкенте успешно завершилось лечение пациента, получившего ожоги 94% поверхности тела. Благодаря высококвалифицированной медицинской помощи врачам удалось спасти его жизнь.

4 июня 2026 года пациент был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии после взрыва газовоздушной смеси в бытовых условиях. У него диагностировали термические пламенные ожоги II–III степени, охватывающие 94% поверхности тела, а также ожоговый шок крайне тяжелой степени.

С момента поступления пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. Из-за критического состояния ему незамедлительно начали проводить комплексное интенсивное лечение. В первые дни угроза его жизни была чрезвычайно высокой, а прогноз оставался крайне неблагоприятным.

Благодаря слаженной работе медицинского персонала, круглосуточному наблюдению, интенсивной терапии и комплексному лечению ожоговой травмы состояние пациента постепенно улучшилось и стабилизировалось. В ходе лечения ему был оказан полный объем необходимой медицинской помощи, а также проведены реабилитационные мероприятия.

После почти месяца лечения состояние пациента стало удовлетворительным. 3 июля 2026 года он был выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.