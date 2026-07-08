Сегодня день рождения акима Шымкента Габита Сыздыкбекова

46 лет назад, в 1980 году, родился Габит Абдимажитович Сыздыкбеков — аким города Шымкента.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В разные годы работал третьим секретарем Службы государственного протокола и Департамента Европы и Америки МИД РК, а также в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

С 2007 по 2011 год занимал различные должности в Аппарате Сената Парламента Республики Казахстан.

В 2011–2012 годах возглавлял управление Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2012 по 2017 год работал советником Посольства Республики Казахстан во Французской Республике.

В 2017 году был советником Департамента администрации и контроля МИД РК, затем — советником Председателя Сената Парламента РК и заведующим отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената.

С мая по сентябрь 2019 года занимал должность Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С сентября 2019 года по июль 2021 года являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия.

С июля 2021 года по февраль 2023 года работал первым заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

Должность акима города Шымкента занимает с сентября 2023 года.