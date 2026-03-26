Взыскание алиментов станет эффективнее благодаря новым соглашениям

В Казахстане усилена защита прав детей на получение алиментов в странах СНГ. Соответствующие международные соглашения ратифицированы сенатом.
Речь идёт о протоколах о внесении изменений в конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.
Первый протокол направлен на повышение эффективности взыскания алиментов и усиление защиты прав несовершеннолетних.
В частности:
• судебные приказы о взыскании алиментов включены в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;
• установлен единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;
• введены дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.
Второй протокол предусматривает совершенствование механизмов взыскания алиментов на межгосударственном уровне.
В его рамках:
• вводятся унифицированные процедуры признания и исполнения судебных решений;
• уточняются требования к документам и порядок их рассмотрения;
• усиливаются гарантии защиты прав сторон в ходе судебных процессов.
Принятые изменения позволят повысить эффективность взаимодействия между государствами и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов.