Взыскание алиментов станет эффективнее благодаря новым соглашениям

В Казахстане усилена защита прав детей на получение алиментов в странах СНГ. Соответствующие международные соглашения ратифицированы сенатом.

Речь идёт о протоколах о внесении изменений в конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.

Первый протокол направлен на повышение эффективности взыскания алиментов и усиление защиты прав несовершеннолетних.

В частности:

• судебные приказы о взыскании алиментов включены в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;

• установлен единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;

• введены дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.

Второй протокол предусматривает совершенствование механизмов взыскания алиментов на межгосударственном уровне.

В его рамках:

• вводятся унифицированные процедуры признания и исполнения судебных решений;

• уточняются требования к документам и порядок их рассмотрения;

• усиливаются гарантии защиты прав сторон в ходе судебных процессов.

Принятые изменения позволят повысить эффективность взаимодействия между государствами и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов.