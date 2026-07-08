В Шымкенте чествовали военнослужащих авиационной базы

В Шымкенте состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня образования авиационной базы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Торжества по традиции начались с построения личного состава и выноса Боевого Знамени войсковой части. Командир авиационной базы полковник Нурболат Жауынбеков поздравил военнослужащих и гостей с юбилеем части, отметив вклад нескольких поколений военных летчиков в укрепление обороноспособности страны. Отличившимся военнослужащим были вручены очередные воинские звания, грамоты и благодарственные письма.

— За 75 лет военнослужащие авиационной базы не раз доказывали высокий профессионализм и преданность воинскому долгу. Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, обеспечивая надежную защиту воздушных рубежей нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и новых успехов в службе, — отметил командир авиационной базы полковник Нурболат Жауынбеков.

В рамках праздничной программы на территории части была организована выставка авиационной техники, где гости смогли ознакомиться с образцами вооружения и военной авиации, состоящими на вооружении части.

Особое место в программе заняли памятные мероприятия. Военнослужащие, ветераны и гости возложили цветы к обелиску ветеранам Великой Отечественной войны в парке имени Абая, а также к памятнику выпускникам Чугуевской военной авиационной школы пилотов, работавшей в годы эвакуации в Шымкенте. Участники почтили память военных летчиков, внесших значительный вклад в защиту Родины.

Завершились юбилейные мероприятия праздничным концертом в «Түркістан сарайы», где прозвучали слова благодарности ветеранам, посвятившим свою жизнь военной авиации, и военнослужащим, которые сегодня продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства Казахстана.

История войсковой части берет начало с пятидесятых годов прошлого столетия, когда был сформирован отдельный разведывательный авиационный полк. За десятилетия своего существования часть прошла несколько этапов реорганизации, принимала участие в выполнении боевых задач и сегодня является одной из ключевых авиационных частей Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, обеспечивая защиту южных рубежей страны.